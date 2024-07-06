Важке літо для знаків зодіаку: кому загрожують сварки та скандали

За давніми традиціями, липень – це час початку астрономічного літа, а також це також час деяких визначних подій. Другий місяць літа – це практично екватор року і до цього часу можна вже підводити певні підсумки.

Водночас багато хто розраховує на реалізацію амбітних планів саме цього місяця, попри те, що це пора відпусток, барбекю та відпочинку на свіжому повітрі. Певним знакам зодіаку слід пам’ятати, що липень – це час, який приносить сюрпризи у багатьох сферах життя, пише портал O feminin .

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Телець

Сьомий місяць року готує для людей цього знаку несподіванки, адже саме тоді вони можуть дізнатися про таємниці партнера. Будьте обережні, адже це може спровокувати кризу і негативно позначиться на стосунках з партнером. Такий поворот небезпечний тим, що може просто дестабілізувати колишні успішні та добрі стосунки. Це загрожує сильним відчуттям зради та відсутністю бажання продовжувати стосунки. У гіршому випадку, ви ризикуєте дійти до розриву відносин.

Терези

Попри ймовірні визначні успіхи на інших фронтах, людям цього знаку зодіаку у липні загрожує катастрофа у любовному житті. Водночас зауважимо, що вроджений оптимізм, самоконтроль і вміння тримати удар, допоможуть Терезам пережити цей важкий час. Більше того, це їх загартує, та допоможе вийти з кризи сильнішими, ніж раніше, що призведе до зміцнення відносин у майбутньому.

Скорпіон

Напевно липень – це не найкращий місяць для людей народжених під знаком Скорпіона, адже їм святять певні проблеми. Попри те, що вони вроджені лідери, які прагнуть до свободи, вони можуть досить агресивно реагувати на будь-які негативні коментарі. Не слід виключати, що зростаюча напруга може зрештою стати фактором розриву стосунків. Тому намагайтеся спокійно і виважено пройти весь липень.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кращий знак зодіаку для мандрівки у липні.

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