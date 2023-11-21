Важкодоступні місця під час прибирання: де накопичується бруд

Прибираючи оселю, важливо пам'ятати про часто занедбані важкодоступні місця, які з часом накопичують бруд і пил. Ці невидимі місця залишаються непоміченими під час клінінгу. UAportal розповідає про такі зони, і чому варто звертати на них увагу.

Антресолі та верхня частина шаф

Антресолі та поверхні шаф, які часто розташовані під стелею, можуть накопичувати вражаючу кількість пилу. Навіть якщо їх не видно, частинки пилу, що постійно витають у повітрі, мають тенденцію осідати на цих піднесених поверхнях.

Люстри та світильники

Ви будете здивовані, наскільки яскравіше може виглядати ваша кімната, якщо ретельно протерти скляні плафони люстр та світильників. Видалення шарів бруду та пилу з цих поверхонь не лише покращить загальну атмосферу, але й забезпечить проникнення максимальної кількості світла.

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Картини та фоторамки

Ви коли-небудь проводили пальцем по фоторамці і помічали сірий слід? Це пил, що накопичився! Хоча не бажано чіпати делікатне полотно, настійно рекомендується регулярно протирати рамку. Це збереже її зовнішній вигляд і запобігатиме накопиченню небажаного пилу.

Контейнери для зберігання зубних щіток

Враховуючи вологість у ванній кімнаті, вона стає ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Щоб захистити своє здоров'я, регулярно очищайте контейнер для зберігання зубних щіток, щоб у ньому не було шкідливих бактерій, які потенційно можуть бути перенесені на вашу зубну щітку.

Обслуговування пральної машини

Так, навіть наші надійні прилади, призначені для прання, потребують регулярного очищення. Почніть з протирання гумового обідка, щоб видалити залишки порошку або вологи. Цей крок не тільки зробить вашу пральну машину чистішою, але й подовжить термін її служби.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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