Трубочки, які можна приготувати на пательні: рецепт

Колись я робив рецепт для вафельниці, і багато хто запитував, як зробити на пательні — тож я вирішив провести кілька експериментів і повертаюся з рішенням, яке працює для пателень з покриттям.

До рецепту:

120 г масла 82,5%

100 г цукру + 10 г ванільного

100 г яєчних білків

110 г борошна

15 г олії без запаху

Масло кімнатної температури змішую з цукром, добре перетираю вінчиком, додаю білки, перемішую і додаю борошно, гарно вимішую — цукор увесь має розтанути. В кінці доливаю олію. Тісто виходить, як сметана за консистенцією, приємно пахне й еластичне.

Пательню з покриттям нагріваю на середній температурі (в мене 7 із 10)

І в середину кладу ложку тіста.

Воно плавиться та потроху пливе, залишаючи після себе тонкий шар. Обертаю пательню так, щоб сформувався круг, і тісто на ньому "пройшлося" 2 рази — від середини до краю, по краю й назад до середини, де повністю розтануло (процес трохи кропіткий, але не складний).

Далі вже легко — трішки підрум’янити з одного боку, перевернути за допомогою тонкої лопатки на іншу сторону, зняти на дошку й загорнути на металевій трубочці. Дати охолонути.

Трубочки будуть хрусткі та ароматні.Можна начиняти улюбленими начинками й смакувати!