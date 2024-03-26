Зворушливі історії про дружбу та самопізнання: топ-5 найкращих мультфільмів

Подорожуйте у чарівний світ анімаційних історій з цими захоплюючими мультфільмами з 2012 по 2015 рік. UAportal поділився зворушливими мультфільмами про самопізнання та дружбу, захоплюючими пригодами та веселими витівками – ці кінострічки підкорили серця глядачів по всьому світу.

"Ральф-руйнівник"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік виробництва: 2012

Режисер: Річ Мур

"Ральф-руйнівник" переносить глядачів у яскравий світ ігрових автоматів, де герої відеоігор живуть своїм життям за межами екранів. Це історія Ральфа, "поганого хлопця" з вигаданої гри "Відремонтуй Фелікса-молодшого", який прагне довести, що він герой.

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"Нікчемний Я 2"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: П'єр Коффен, Кріс Рено

"Нікчемний Я 2" продовжує пригоди Грю, колись нікчемного лиходія, а тепер люблячого батька. У цьому мультфільмі Грю завербований Антилиходійською лігою, щоб допомогти запобігти загрозливій змові. Разом зі своїми вірними поплічниками та вольовим агентом Люсі Вайлд, Грю вирушає назустріч небезпечним пригодам, сповненим гумору та любові.

"Університет монстрів"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Ден Скенлон

"Університет монстрів" запрошує глядачів у подорож у минуле, щоб дізнатися, як Майк і Саллі, улюблені монстри з "Монстрів, інкорпорейтед", стали друзями. Через низку випробувань, невдач і кумедних ситуацій Майк і Саллі зміцнюють зв'язок, який врешті-решт призводить до виникнення справжньої дружби.

"Як приборкати дракона 2"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік виробництва: 2014

Режисер: Дін Деблуа

"Як приборкати дракона 2" повертається до селища вікінгів Берк, яке тепер живе в гармонії з драконами. Це історія Гикавки та його вірного супутника Беззубика, які відкривають таємничий світ драконів, населений загадковим вершником на драконі. Гикавка стикається з викликами, які випробовують його як лідера і як особистість, укладає нові союзи і відкриває приголомшливу правду, яка назавжди змінює життя на Берку.

"Думками навиворіт"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2015

Режисер: Піт Доктер, Ронні дель Кармен

"Думками навиворіт" запрошує глядачів зазирнути у складний світ емоцій у свідомості Райлі, 11-річної дівчинки. Ця історія відкриває таємниці внутрішнього світу дівчинки, уособлюючи її основні емоції – радість, смуток, гнів, страх та огиду. Ці емоції керують життям Райлі та впливають на її переживання у навколишньому світі.

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