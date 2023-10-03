На три знаки зодіаку чекають злети та падіння: Гороскоп Таро на початок жовтня

Uaportal підготував гороскоп для Овнів, Левів та Стрільців на початок жовтня. За допомогою карт Таро дізнайтеся, що готують зірки для цих знаків зодіаку.

Овен

У цей період Овни можуть пережити розбите серце, смуток чи втрату, що символізує Трійка Мечів. Важливо пам'ятати, що лікування, прийняття та переживання горя важливі для емоційного благополуччя.

Знайдіть час, щоб поміркувати над емоціями та дозвольте собі зцілитися. Шукайте підтримки у близьких і займайтеся діяльністю, яка приносить радість. Пам'ятайте, що цей складний період мине, і ви станете сильнішими, ніж раніше.

Лев

Для Лева Четвірка Мечів означає потребу у відпочинку, спогляданні та відновленні. У цей період дуже важливо здійснити перерву та відновити сили. Уповільніть темп і дозвольте собі розслабитися.

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Займіться діяльністю, що сприяє внутрішньому спокою та саморефлексії. Цей період відпочинку дозволить перезарядитися та повернутися сильніше. Повірте, що турбота себе має важливе значення для загального благополуччя.

Стрілець

Стрілець, Четвірка Жезлів означає свято, гармонію та міцний фундамент. У цей період є що святкувати, чи то особисті досягнення, чи стабільні стосунки.

Пориньте в навколишню радість і гармонію. Знайдіть час, щоб оцінити досягнення та подякувати людям, які вас підтримували. Це час святкувати та висловлювати подяку за позитивні аспекти життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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