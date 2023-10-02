На три знаки зодіаку чекає успіх і задоволення: Гороскоп Таро на жовтень

Uaportal підготував гороскоп на жовтень, щоб надати інформацію про енергії та впливи, що стосуються Тельця, Діви та Козерога. Ознайомтеся з рекомендаціями і скористайтеся можливостями, що відкриваються перед вами.

Телець

У жовтні, Тельці, космос налаштований на вашу користь. Сонце, що символізує успіх, життєву силу та радість, яскраво світить вам. Настав час налаштуватися на позитив та відсвяткувати свої досягнення. Це час достатку та задоволення, тому використовуйте його з максимальною користю.

Знайдіть трохи часу, щоб поміркувати про досягнення та дати собі необхідну підтримку. Ви наполегливо працювали і заслуговуєте на те, щоб погрітися в променях слави своїх досягнень. Оточіть себе позитивною енергією та поділіться радістю з іншими. Несіть сонячне світло усюди, куди б ви не пішли.

Діва

Для Дів жовтень приносить поживну енергію Імператриці. Родючість, розмаїтість та творчість виходять на перший план. Це час, щоб розкрити свій творчий бік і насолодитися простими радощами життя. Природа буде вашим натхненням.

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Спілкуйтеся з природою та дозвольте її красі надихати вас. Займайтеся творчістю, яка приносить вам радість. Малюйте, займайтеся садівництвом чи просто гуляйте у парку – дозвольте собі надихатися чудесами світу природи. Прийміть свій творчий дух та дозвольте йому розцвісти.

Козеріг

Козеріг, Трійка Жезлів направляє вас у жовтні. Вона уособлює далекоглядність, рух уперед та розширення. Настав час дивитися в майбутнє і спрямовувати свої погляди на нові горизонти. Це час зростання і прогресу, тому використовуйте можливості, які з'являються на вашому шляху.

Знайдіть час, щоб уявити своє майбутнє і поставити цілі, що відповідають вашим прагненням. Прийміть зміни та вийдіть із зони комфорту. Довіряйте своїм можливостям та йдіть на виважений ризик. Всесвіт підтримує ваш шлях до розширення та успіху.

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