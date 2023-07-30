Три знаки зодіаку заведуть корисні контакти першого тижня серпня: Гороскоп на 31 липня – 6 серпня

UAportal підготував гороскопи для трьох знаків зодіаку Терези, Скорпіон та Стрілець на 31 липня – 6 серпня. Прогнози проливають світло на вплив, що чиниться на дружні стосунки та соціальне життя.

Терези

Коли Юпітер проходить за знаком Терезів, Терези відчувають, що їхнє соціальне життя вирує від збудження. Цього тижня ви можете відчути приплив енергії та ентузіазму, що спонукає вас до участі у громадських заходах та зустрічах. Планетарне поєднання спонукає вас до нових зв'язків та поглиблення існуючих дружніх стосунків.

Беріть участь у змістовних бесідах, вивчайте спільні інтереси та розвивайте почуття спільності. Ваша природна чарівність і дипломатичність допоможуть вам легко орієнтуватися в соціальних ситуаціях, залишаючи незабутнє позитивне враження на тих, з ким ви стикаєтесь.

Скорпіон

Завдяки Сатурну в Скорпіоні, дружні стосунки та соціальне життя Скорпіонів цього тижня отримають приземлюючий вплив. Ви можете виявити, що вас тягне до більш інтимних і значущих зв'язків, ви шукаєте глибину та справжність у вашому спілкуванні.

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Це сприятливий час у розвиток довгострокових дружніх відносин та зміцнення зв'язків зі своїм колом спілкування. Зосередьтеся на зміцненні довіри та лояльності, будьте відкриті для підтримки та отримання допомоги від своїх друзів. Ваша здатність давати поради та співчуття буде високо оцінена, і це сприятиме гармонії у вашій соціальній сфері.

Стрілець

Під впливом Урану у Стрільці ваші дружні стосунки та соціальне життя цього тижня набудуть авантюрного та спонтанного характеру. Швидше за все, ви досліджуватимете нові соціальні кола і братимете участь у захоплюючих заходах, що розширюють ваші горизонти.

Використовуйте можливості спілкування з людьми з різних верств суспільства та культур, оскільки вони можуть привнести у ваше життя нові погляди. Ваш ентузіазм і жага до життя приваблять однодумців, які розділять вашу спрагу пригод. Прийміть непередбачуваність цього тижня, оскільки він таїть у собі потенціал для чудових сюрпризів та значних зв'язків.

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