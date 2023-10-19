Три знаки зодіаку посилять зв'язок із рідними: Гороскоп на кінець жовтня

UAportal підготував гороскоп для Тельця, Діви та Козерога на другу половину жовтня. Ці знаки будуть майстерними у налагодженні тісних зв'язків зі своїми братами та сестрами.

Телець

Тільці природно формують міцні зв'язки зі своїми братами та сестрами завдяки властивій їм лояльності та надійності. Відданість сімейним відносинам, а також готовність підтримувати та захищати своїх близьких зміцнює зв'язки з ними. Завдяки своєму приземленому та практичному підходу до життя, Тельці створюють міцні та гармонійні сімейні стосунки.

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Діва

Люди під знаком Діви мають глибоко вкорінену схильність до зміцнення зв'язків зі своїми братами і сестрами. Аналітичний та спостережливий характер дозволяє їм розуміти та цінувати своїх братів та сестер на глибокому рівні. Діви охоче простягають руку допомоги своїм родичам, коли це потрібно.

Козеріг

Ті, хто народився під знаком Козерога, зміцнюють зв'язок зі своїми братами і сестрами завдяки своєму почуттю відповідальності та відданості. Вони ставлять в основу благополуччя своїх рідних і часто беруть на себе роль опікунів у своїх сім'ях. Дисциплінований та цілеспрямований характер Козерогів дозволяє їм спрямовувати життя своїх братів і сестер.

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