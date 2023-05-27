Три знаки зодіаку зміцнять дружбу у вихідні 27-28 травня

UAportal підготував гороскопи для Тельця, Діви та Водолія, присвячені темі дружби та соціального життя на вихідні 27-28 травня. Ця сфера виявиться під впливом Венери в Тельці, Урана в Діві та Північного вузла у Водолії.

Телець

Тільці, у ці вихідні ваше соціальне життя піде вгору. Розташування Венери в Тельці говорить про те, що ви будете залучати позитивну та гармонійну енергію у свої дружні стосунки.

Чекайте на відчуття близькості та товариства з оточуючими вас людьми. Це чудовий час для поглиблення існуючих дружніх стосунків чи навіть для встановлення нових. Виходьте у світ і будьте товариськими, Тельці.

Діва

Діва, входження Урана на знак Діви говорить про те, що ви можете почуватися трохи неспокійно, коли справа стосується вашого соціального життя. Можливо, ви прагнете нових вражень чи зв'язків, які кидають вам виклик та виводять вас із зони комфорту.

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Не бійтеся шукати нові дружні стосунки чи групи, які відповідають вашим інтересам та захопленням. Не забувайте чітко доносити свої потреби до оточуючих.

Водолій

Північний вузол у Водолії підкреслює важливість спільноти та соціальних зв'язків для вас у ці вихідні. Ви можете відчути сильне почуття приналежності та товариства у своїх соціальних колах.

Це чудовий час для налагодження контактів та встановлення нових зв'язків, які відповідають вашим довгостроковим цілям та устремлінням. Можливо, ви навіть зможете взяти на себе роль лідера групи.

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