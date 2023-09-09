Три знаки зодіаку поборять внутрішні страхи: гороскоп на 11-17 вересня

UAportal підготував гороскоп, в якому заглибився в трансформаційну подорож Овна, Тельця і Козерога в період з 11 по 17 вересня. Ці знаки зодіаку, відомі своїми унікальними якостями, знайдуть внутрішню силу і подолають виклики, які їх стримували.

Овни

Люди, народжені під знаком Овна, відомі своєю сміливою і відважною натурою, нарешті подолають давні страхи і зроблять крок до відкриття своєї справжньої сили. Цей період дарує Овнам можливість подолати перешкоди і скористатися новими можливостями з упевненістю і рішучістю. Ризикуйте, знаючи, що сила для подолання труднощів криється всередині вас.

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Тельці

Знак Тельця, який асоціюється зі стабільністю і практичністю, вирветься із зони комфорту і протистоятиме глибоко вкоріненим страхам. Зазначений період принесе усвідомлення того, що справжнє зростання лежить за межами звичних кордонів. Приймаючи зміни та адаптуючись до нових ситуацій, Тельці заново відкриють для себе внутрішню силу та стійкість.

Козероги

Козероги, які відомі своїми амбіціями та рішучістю, зіткнуться з давніми страхами невдач та неприязні. Поразки будуть розглядатися як сходинки до успіху. Переступаючи через обмеження, Козеріг буде прагнути до успіху, підживлюваний наполегливою працею і завзятістю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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