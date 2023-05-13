Три знаки зодіаку зможуть по-справжньому відпочити у травні

UAportal підготував гороскопи на травень, в яких розглядаються астрологічні впливи на знаки зодіаку Овен, Терези та Стрілець. Цим знакам вдасться розслабитися та відпочити.

Овен

Для Овнів травень стане гарним часом, щоб розслабитися та зайнятися діяльністю, що сприяє відпочинку та розслабленню. Це може бути проста прогулянка у парку або читання книги. Однак важливо не перевтомлюватися, оскільки це може призвести до вигоряння.

Вирівнювання Місяця в Овні може змусити людей почуватися емоційнішими і чутливішими в цей час, що робить ще важливішим пріоритет догляду за собою та відпочинку.

Терези

Терези можуть виявити, що їм важко знайти час для відпочинку та розслаблення у напруженому графіку. Однак розташування Меркурія у Терезах спонукає людей сповільнитись та зробити перерву.

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Це може включати відмову від додаткових зобов'язань та виділення часу для занять, що сприяють розслабленню, таких як медитація або розслаблююча ванна. Віддаючи перевагу відпочинку, Терези зможуть підвищити свою продуктивність та покращити загальне самопочуття.

Стрілець

Для Стрільців травень принесе можливості для пригод та досліджень. Це може бути поїздка або нове заняття, що сприяє розслабленню та відпочинку. Однак важливо пам'ятати про свої можливості та не перевантажувати себе.

Знаходження Венери у Стрільці спонукає людей віддавати перевагу турботі про себе та відпочинок, що дозволить їм повною мірою насолодитися пригодами, які з'являться на шляху.

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