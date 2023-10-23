Три знаки зодіаку зроблять новаторські відкриття: Гороскоп на тиждень 23-29 жовтня

UAportal підготував прогноз для Козерогів, Раків та Близнюків на 23-29 жовтня. Вони можуть досягти успіху в здійсненні інноваційних проривів у різних сферах.

Козеріг

Козероги мають надзвичайну допитливість, інтуїцію і рішучість. Їхній глибокий аналітичний склад розуму у поєднанні з постійним прагненням до знань дозволяє Козерогам заглиблюватися у складні теми та знаходити приховані істини. Їхній невпинний пошук часто призводить до революційних проривів у відповідних областях.

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Рак

Раки відомі своєю емпатичною натурою та інтуїтивними здібностями. Їхні навички спостереження, посилені здатністю піклуватися про інших, дозволяють Ракам розуміти емоційні та практичні потреби інших людей. Такий підхід допомагає знаходити інноваційні рішення у таких галузях, як психологія, соціальні науки та охорона здоров'я.

Близнюки

Близнюки мають виняткові комунікативні навички та багатогранний інтелект. Здатність швидко обробляти інформацію та адаптуватися до нових ситуацій дозволяє Близнюкам осягати складні концепції з різних дисциплін. Поєднання нестримної допитливості та різнобічного інтелекту спонукає Близнюків досліджувати різні теми у таких галузях, як технології, журналістика та освіта.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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