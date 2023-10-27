Три знаки зодіаку реалізують найпотаємніші бажання: Гороскоп на кінець жовтня

UAportal підготував гороскоп для Лева, Козерога та Риб. Дізнайтеся про характеристики та потенціал цих знаків зодіаку, які можуть легко втілити свої мрії у реальність.

Лев

Левам, королям зодіаку потрібно підготуватися до реалізації своїх потаємних бажань. Завдяки своїй природній харизмі, лідерським якостям та непохитній вірі в себе, Левам судилося досягти величі на обраному ними шляху. Це їхній час, щоб засіяти та почати трансформаційну подорож назустріч своїм мріям.

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Козеріг

Козероги, амбітні представники земного знака, також мають підготуватися до реалізації своїх потаємних мрій. З їхнім гострим почуттям дисципліни, наполегливістю та прагматичним підходом, у Козерогів є все необхідне, щоб перетворити свої мрії на реальність. Це ідеальний час для того, щоб зосередитись на своїх цілях, старанно працювати та пожинати плоди своїх зусиль.

Риби

Рибам, творчим представникам водяного знаку, слід очікувати втілення своїх заповітних мрій. Завдяки глибоким емоційним зв'язкам та яскравій уяві, Риби можуть використати свій творчий потенціал та втілювати мрії у життя. Їм слід довіряти інстинктам, прислухатися до інтуїції та вирушити у душевну подорож назустріч своїм прагненням.

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