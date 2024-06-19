Три знаки зодіаку розширять свої можливості

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку і впливу каменів на їхню енергетику та життя в цілому. Дізнайтеся, як онікс, обсидіан і альмандин можуть розширити можливості Раків, Терезів і Риб.

Рак

Онікс, відомий своїми багатошаровими переливами. Вважається, що він концентрує енергію, відводить хвороби і підсилює активність Раків. Нехай енергія каменю тече крізь вас, спрямовуючи до успіху і збільшуючи життєву силу.

Зверніться до своєї глибинної природи і використовуйте її для подолання будь-яких перешкод, що виникають на шляху. Довіряйте інстинктам і нехай інтуїція буде вашим провідником.

Терези

Обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору, має величезну силу для Терезів. Вважається, що він покращує концентрацію, обережність і зв'язок з духовним світом. Прийміть енергію обсидіану і дозвольте їй загострити вашу концентрацію.

Використовуйте цю зосередженість для подолання будь-яких викликів, які можуть виникнути. Будьте обережні у своїх діях і рішеннях і довіряйте інтуїції. Під впливом енергії Обсидіану зможете зрозуміти послання від вищих сил і використовувати вроджену мудрість для вирішення важливих питань.

Риби

Альмандин має неймовірні цілющі властивості для Риб. Вважається, що він загоює рани і запалення, пробуджує життєву силу в організмі. Прийміть енергію каменю і дозвольте їй зцілити будь-які емоційні та фізичні рани, які ви можете носити в собі.

Відпустіть весь накопичений гнів і дозвольте пробудитися стихії життя всередині вас. З підтримкою Альмандина у житті з'являться баланс і гармонія.