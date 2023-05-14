Три знаки зодіаку виявлять себе на тижні 15-21 травня

UAportal підготував гороскоп на тиждень 15-21 травня. Цей гороскоп досліджує ідею спілкування та самовираження для Лева, Діви та Скорпіона, наголошуючи на ролі астрологічних впливів у формуванні здатності людини до ефективного спілкування.

Лев

Оскільки Сатурн знаходиться у вашому знаку, ви можете почуватися трохи скутими у своїй здатності ділитися своїми думками та почуттями. Використовуйте свою природну харизму та впевненість, щоб ефективно спілкуватися та встановлювати контакти з іншими людьми.

Це чудовий тиждень для того, щоб зосередитися на вдосконаленні своїх навичок спілкування, будь то публічні виступи, письмові роботи або просто змістовні бесіди з близькими людьми.

Діва

Діви, оскільки Уран знаходиться у вашому знаку, цього тижня ви можете відчути раптове бажання виразити себе творчо. Це чудовий час, щоб дослідити свій художній бік та дати волю творчості. Будь то письменство, живопис або музика, використовуйте цю можливість, щоб виразити себе тим способом, який вам підходить.

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Це також гарний час, щоб зосередитись на вдосконаленні своїх комунікативних навичок, особливо у професійній діяльності. Не бійтеся говорити та ділитися своїми ідеями з колегами чи начальством.

Скорпіон

З Плутоном у вашому знаку ви можете виявити, що важко висловити свої почуття або встановити зв'язок з іншими людьми на більш глибокому рівні. Однак це чудовий час, щоб попрацювати над покращенням своїх навичок спілкування та відкритися людям, які вам дорогі.

Зосередьтеся на тому, щоб слухати інших і висловлювати себе чесно та щиро. Це також гарний час для покращення професійних навичок спілкування, оскільки ефективне спілкування може призвести до успіху та визнання.

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