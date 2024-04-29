Три знаки зодіаку відчують сплеск самовпевненості: гороскоп на травень
UAportal підготував гороскоп для Козерогів, Водоліїв та Риб на травень. Ці три знаки зодіаку відчують значне зростання власної впевненості під впливом зірок.
Козоріг
Козороги можуть розраховувати на значне зростання впевненості у собі. Вони відчувають нове почуття самоповаги та віри у власні сили. Ця новонабута характеристика дозволить їм приймати виклики і досягати поставлених цілей з рішучістю та стійкістю.
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Водолій
Водолії почуватимуться більш впевненими у собі та наполегливими у взаємодії з іншими. Це піднесення дозволить їм більш впевнено висловлювати власні ідеї та думки, що приведе до кращого результату в особистих та професійних починаннях.
Риби
Риби стануть очевидцями помітного зростання внутрішньої самовпевненості. Вони почуватимуться більш захищеними у власній шкурі та випромінюватимуть почуття самодостатності. Це підвищення дозволить їм вийти із зони комфорту та йти до своєї мрії з непохитною вірою в себе.
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