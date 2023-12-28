Три знаки зодіаку переживуть хвилюючий та пристрасний період у коханні: Гороскоп до кінця грудня

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів та Водолія на період до 31 грудня. Дізнайтеся про вплив на кохання та стосунки цих трьох знаків зодіаку.

Близнюки

У другій половині грудня Близнюки можуть пережити хвилюючий і пристрасний період у своєму коханні та стосунках. Вони можуть виявити, що їх приваблюють нові романтичні перспективи або відчути нову іскру в партнерських відносинах. Цей час дає Близнюкам можливість вивчити свої емоційні зв'язки та поглибити стосунки з коханою людиною.

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Терези

У другій половині грудня Терези можуть розраховувати на час гармонії та рівноваги у питаннях кохання та стосунків. Це призведе до зміцнення зв'язку з партнерами, посилення почуття тепла та взаєморозуміння. Терези можуть скористатися цим часом, щоб повідомити про свої бажання та потреби, плекаючи глибший рівень близькості зі своїми коханими.

Водолій

У другій половині грудня Водолії можуть пережити період внутрішнього переосмислення свого особистого життя. Може виникнути потреба в усамітненні та проведенні часу поодинці, щоб краще розібратися в емоціях і оцінити відносини. Водолії можуть скористатися цією можливістю для догляду за собою та роздумів, гарантуючи, що їхні романтичні зв'язки відповідають їхньому особистісному зростанню та прагненням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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