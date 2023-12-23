Три знаки зодіаку відчують сплеск емоцій у сфері кохання та стосунків: Гороскоп на вихідні 23-24 грудня

UAportal підготував гороскоп для Рака, Скорпіона та Риб на 23-24 грудня. Дізнайтеся про зосередженість на глибоких зв'язках та інтенсивну пристрасть трьох знаків зодіаку в цей час.

Рак

У період з 23 по 24 грудня Раки відчують сплеск емоцій у сфері кохання та стосунків. На них чекає зосередженість на глибоких зв'язках та інтенсивної пристрасті в цей час. Прагнення до емоційної близькості та міцного зв'язку зі своїм партнером буде помітним.

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Скорпіон

З 23 по 24 грудня Скорпіони відчують інтенсивну та кардинальну зміну у сфері кохання та стосунків. У цей період сприятливі умови для глибоких та інтенсивних зв'язків. Скорпіони можуть відчути потяг до загадкових і привабливих особистостей, і їм рекомендується використовувати свої здібності до сприйняття та інтуїції.

Риби

23-24 грудня Риби будуть глибоко співзвучні своїм емоціям та інтуїції у питаннях кохання та стосунків. Вони підвищують чутливість та емпатію, сприяючи встановленню міцних емоційних зв'язків. Риби можуть покладатися на свою загострену інтуїцію, а відкрите вираження бажань і потреб сприятиме глибшому емоційному зв'язку.

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