Три знаки зодіаку відчують духовне зростання: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для знаків зодіаку, які отримають вселенську мудрість та просвітлення у жовтні. Дізнайтеся про трансформаційні подорожі Лева, Діви та Терезів, яким судилося стати на шлях самопізнання та духовного зростання.

Лев

Леву судилося отримати світову мудрість і просвітлення. Завдяки своїй сміливості, креативності та природним лідерським якостям Леви вирушать у трансформаційну подорож самопізнання та духовного зростання. У цей період вони керуватимуться вищими силами та отримають глибоке розуміння свого призначення у житті.

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Діва

Діва також буде благословенна вселенською мудрістю та прозрінням. Відомі своїм аналітичним розумом, увагою до деталей та практичністю, Діви зазнають потягу до духовних практик та самоаналізу. На цьому шляху вони розвинуть глибше розуміння взаємозв'язку всіх речей і виховують у собі загострене почуття інтуїції.

Терези

Терези переживуть глибоке пробудження і отримають просвітлення. З їх дипломатичним характером, прагненням до гармонії та оцінкою краси, Терези будуть природно схильні до філософських та духовних вчень. Цей період принесе більше почуття рівноваги та гармонії в собі та у відносинах з оточуючими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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