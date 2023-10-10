Три знаки зодіаку поринуть у дитячі захоплення: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку: Лев, Близнюки та Козеріг. Прогнозується, що ці знаки знову поєднаються зі своїми дитячими пристрастями, знайдуть радість та задоволення у діяльності, яка колись приносила їм щастя.

Лев

Левам передбачено відновлення зв'язку зі своїми дитячими пристрастями. Відомі своєю творчою та енергійною натурою, Леви повернуться до тих видів діяльності та хобі, які приносили їм радість у юні роки. Будь то малювання, танці або гра на музичному інструменті, Леви зазнають нового почуття натхнення та задоволення від того, що вони знову віддаються своїм захопленням з дитинства.

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Близнюки

Очікується, що Близнюки знову повернуться до своїх дитячих захоплень. Завдяки своїй допитливій та гнучкій натурі Близнюки відчують сильне бажання зайнятися тими видами діяльності та справами, які захоплювали їх у дитячі роки. Від читання та письма до прогулянок на свіжому повітрі, Близнюки знайдуть радість у відновленні зв'язку з хобі, що колись розпалювали їхню фантазію та творчість.

Козеріг

Козероги також матимуть змогу відновити зв'язок зі своїми давніми інтересами. Відомі своєю дисциплінованою та амбітною натурою, Козероги будуть надихнуті зробити перерву у виконанні своїх звичних обов'язків і вдатися до тих занять, які приносили їм радість у дитинстві. Будь то конструювання моделей, розгадування головоломок або заняття спортом, Козероги знайдуть радість, повернувшись до своїх дитячих захоплень.

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