Три знаки зодіаку опиняться під впливом ретроградних планет

UAportal розповів про вплив ретроградних планет Нептун та Юпітер на знаки зодіаку. Дізнайтеся, як ці небесні рухи впливають на Тельців, Раків та Стрільців.

Телець

Тільцям слід виявляти обережність через вплив ретроградних планет Нептуна та Юпітера. Не рекомендується розпочинати нові проєкти, ухвалювати доленосні рішення, вирішувати щось остаточно та радикально. Крім того, перебування на самоті може не сприяти позитивній енергії та результатам.

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Рак

Під впливом ретроградних планет Нептуна і Юпітера Ракам слід бути обережними. Уникайте починати нові проєкти, ухвалювати важливі рішення або намагатися врегулювати щось кардинально та швидко. Соціальна взаємодія може принести підтримку та позитивну енергію, тому краще уникати самотності.

Стрілець

Ретроградні планети Нептун і Юпітер впливають на Стрільців. Стрільцям рекомендується з обережністю підходити до нових проєктів та важливих рішень. Уникайте остаточних та корінних рішень. Шукайте соціальних контактів, щоб підняти настрій та отримати користь від позитивної енергії.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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