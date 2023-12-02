Три знаки зодіаку здобудуть гармонію та спокій

UAportal підготував гороскоп для Скорпіонів, Козерогів та Риб. Дізнайтеся, як ці знаки, завдяки своїм особливостям і якостям, знайдуть спокій і рівновагу.

Скорпіони

Скорпіони будуть приємно здивовані несподіваним періодом миру та спокою у найближчі тижні. Цей безтурботний період принесе у життя почуття спокою та емоційної стабільності.

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Козеріг

Ті, хто народився під знаком Козерога, вступають у фазу несподіваного спокою серед їх зазвичай енергійного та амбітного життя. Космічні енергії підтримують їх у пошуку спокою всередині себе та в навколишньому світі. Цей період дозволяє відпочити від звичайного напруженого графіка, що дозволяє Козерогам зосередитись на своєму психічному та емоційному благополуччі.

Риби

Риби переживуть дивовижний період спокою та гармонії найближчими днями. Вони відомі своєю емоційною глибиною та чутливістю, часто знаходячи втіху в багатому внутрішньому світі.

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