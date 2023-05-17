Три знаки зодіаку знайдуть внутрішній баланс на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп на тиждень 15-21 травня для Овна Тельця та Рака. У цей час їм вдасться знайти внутрішній баланс.

Овен

Цього тижня Овни можуть мати труднощі з емоціями, що призведе до неврівноваженості та нестабільності. Однак становище Меркурія в Овні може допомогти їм подолати емоційні потрясіння та внести ясність у їхні думки.

Рекомендується займатися медитацією, щоб заспокоїтись та підвищити емоційну стабільність. Спілкування з близькими людьми та підтримка друзів також допоможуть відновити емоційну рівновагу.

Телець

Для Тельців становище Венери у Тельці може принести емоційну стабільність та рівновагу. Цього тижня вони почуватимуться задоволеними та наповненими емоційно, що дозволить легко впоратися з будь-якими труднощами, які можуть виникнути на дорозі.

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Тільці можуть відчути себе більш пов'язаними зі своєю духовною сутністю, і для підтримки емоційної рівноваги їм можуть бути корисні такі практики, як йога та медитація. Важливо висловлювати свої емоції та повідомляти про свої потреби, щоб підтримувати емоційну стабільність у стосунках.

Рак

Положення Юпітера у знаку Рака може призвести до емоційної нестабільності у Раків цього тижня. Вони можуть почуватися пригніченими і схильними до перепадів настрою, тому їм необхідно знайти здорові способи виплеснути свої емоції.

Для відновлення емоційної рівноваги Ракам корисно проводити час із близькими людьми та займатися самообслуговуванням. Ведення щоденника та вираження своїх емоцій за допомогою мистецтва також може допомогти їм зберегти емоційну стабільність у цей період.

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