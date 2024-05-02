Три знаки зодіаку знайдуть сили подолати страх: гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп на 2024 рік для Близнюків, Лева та Козорога. Дізнайтеся, як зірки допоможуть цим знакам зодіаку знайти сили для подолання своїх страхів.

Близнюки

Близнюки часто намагаються ухвалити рішення і часто змінюють свої погляди. Однак космічний вплив, що переважає цього року, надає Близнюкам чудовий шанс протистояти своїм глибоким страхам і подолати їх. Планетне розташування надасть їм сміливості зустрітися зі своїми тривогами віч-на-віч, розкривши прихований потенціал і намітивши безстрашний шлях до самореалізації.

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Лев

Леви, настав час попрощатися з минулими невдачами та падіннями. Цього року на них чекає справжнє пробудження. Керовані непохитними космічними силами, Леви відкинуть невпевненість у собі. Натхненні небесним сприянням, вони переможуть свої глибокі страхи і з непохитним ентузіазмом підуть назустріч своїй долі.

Козоріг

Козорогам, відомим своєю обережністю, довгий час заважали страхи, що вкоренилися. Їм рекомендується прийняти зміни всім серцем і безстрашно протистояти своїм застарілим страхам. Завдяки новому прояву сміливості та стійкості Козороги відкриють у собі незвіданий потенціал та прокладуть шлях до безпрецедентного успіху.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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