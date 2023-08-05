Три знаки зодіаку знайдуть споріднену душу: любов буде чистою, як кришталь

Актуальний прогноз на небесну сферу відкриває перед Дівою, Терезами та Козерогом багатообіцяючий рік, коли вони прагнутимуть душевних стосунків. Під прихильним впливом космосу цим трьом знакам судилося вирушити в глибоку романтичну подорож, яка може назавжди змінити їхню долю.

UAportal підготував докладний гороскоп для цих знаків зодіаку, що проливає світло на космічні впливи, які спрямують їх до довгоочікуваних другої половинки.

Діва

Для скрупульозної Діви любов знайде свій шлях через інтелектуальне стимулювання та спільні цінності. Цього року можна знайти інтелектуальний та емоційно насичений зв'язок, що доповнює практичність та спонтанність. На вас чекає споріднена душа, яка дбайливо ставитиметься до виховної природи Діви.

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Терези

Терези, гармонійні чарівники, будуть переживати вихор романтичних відносин. Венера, планета кохання, управляє Терезами, і їхня друга половинка може збити їх з ніг грандіозними жестами та глибоким захопленням. Терезів чекає партнер, який розуміє необхідність рівноваги і потурає всім тонкощам життя.

Козеріг

Козероги, стійкі та амбітні, можуть зустріти свою половинку при несподіваному повороті долі. Козерогам, відомим своєю стійкістю та цілеспрямованістю, підходить партнер, який поділяє їх прагнення успіху та особистісного зростання. Цього року підтримка та випробування з боку близької людини можуть відкрити шлях до досягнення нових висот у коханні та житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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