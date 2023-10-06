Три знаки зодіаку розпочнуть подорож до самопізнання: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для Тельців, Близнюків та Раків на жовтень. Дізнайтеся, як їх особливості вплинуть на власний шлях до самопізнання та особистісного зростання.

Телець

Тільці готові вирушити у трансформаційну подорож до самопізнання. З їхньою непохитною рішучістю і практичністю вони занурюватимуться у своє внутрішнє "я", відкриваючи приховані таланти та пристрасті. Вони виділяються підвищеною самосвідомістю та сильним прагненням до особистісного зростання.

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Близнюки

Відомі своєю допитливістю та адаптацією, Близнюки вирушать у подорож, пов'язану з дослідженням та самоаналізом. Вони занурюватимуться у свої думки та емоції, прагнучи глибше зрозуміти себе. Цей період характеризуватиметься жадобою знань та інтелектуального зростання.

Рак

Завдяки своїй інтуїтивній та емпатичній натурі Раки занурюватимуться у свої емоції та внутрішній світ. Цей період буде відзначений підвищеним почуттям емоційної обізнаності та сильним бажанням особистого лікування. Вони можуть досліджувати минулі травми, шукати терапію чи консультації, а також займатися творчістю для самовираження та самопізнання.

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