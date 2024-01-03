Три знаки зодіаку змінять відношення до дружби: Гороскоп до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Козоріга, Водолія та Риба на 3-7 січня. Дізнайтеся про соціальну динаміку цих трьох знаків.

Козоріг

Козороги відомі сильною трудовою етикою та практичним підходом до життя. Що стосується дружби та спілкування, вони можуть виявляти теплоту та залученість. З 3 по 7 січня Козороги можуть виявитися дуже затребуваними, оскільки їхня товариська та доброзичлива натура приваблює оточуючих.

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Водолій

Водолії є інтелектуальними та унікальними особистостями. Коли справа доходить до дружби та соціального життя, вони зазвичай приймають свою індивідуальність та культивують незалежність. З 3 по 7 січня Водолії можуть відчувати прагнення до нових вражень та соціальних зв'язків.

Риби

Риби відомі своїм співчутливим та чуйним характером. Що стосується дружби та спілкування, вони демонструють дбайливу та інтуїтивну поведінку. З 3 по 7 січня на перший план може вийти дбайлива та емоційна сторона Риб, що призведе до поглиблення існуючих дружніх стосунків або встановлення нових зв'язків.

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