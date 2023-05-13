Три знаки зодіаку виконають свої бажання у вихідні 13-14 травня

UAportal підготував докладний гороскоп для Діви, Терезів та Скорпіона на вихідні 13-14 травня. У цей період вдасться реалізувати свої найпотаємніші бажання.

Діва

Діва, ці вихідні наблизять вас до виконання бажань, що дозволить їх ефективно проявити. Планетарне поєднання з Ураном у Діві вказує на те, що ви будете наповнені почуттям мети та мотивацією, і це допоможе працювати над досягненням цілей. Вірте в себе і довіряйте Всесвіту, внаслідок чого ваші мрії втіляться у життя.

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Терези

Терези, у ці вихідні сумісність з Нептуном у Терезах вказує на те, що ви зможете проявити свої найпотаємніші бажання. Інтуїція і внутрішня мудрість спрямують вас у правильному напрямку, а також допоможуть прийняти вірні рішення, які допоможуть досягти поставленої мети. Довіртеся Всесвіту і отримайте можливість побачити, як він організує сприятливі умови для здійснення ваших бажань.

Скорпіон

Скорпіон, розташування планет з Плутоном в Скорпіоні вказує на те, що ви знаходитесь у фазі, в якій зможете проявити свої найпотаємніші бажання. Здатність зосередитися на своїх цілях і працювати над їх досягненням із відданістю та наполегливістю допоможе досягти успіху. Покладіться на долю і побачите, як небесна сила почне виконувати ці бажання.

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