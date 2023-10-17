Три знаки зодіаку досягнуть видатних фізичних здібностей: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп, який розкриє винятковий спортивний потенціал, що міститься в особистостях Терезів, Скорпіона та Стрільця. Дізнайтеся про їх досягнення у спорті та фізичних заняттях.

Терези

Люди, народжені під знаком Терези, демонструють чудову рівновагу та координацію, що робить їх природно схильними до спортивних занять. Їхні контрольні та граціозні рухи дозволяють оволодіти широким спектром видів спорту, танцювальних форм та бойових мистецтв.

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Скорпіон

Скорпіони мають надзвичайний потенціал у спорті та фізичній активності, керуючись непохитною рішучістю долати труднощі. Вони виходять за межі своїх можливостей і демонструють стійкість та завзятість у досягненні своїх спортивних цілей.

Стрілець

Стрільці ставляться до фізичних навантажень із властивою їм пристрастю та авантюрним духом. Завдяки своєму ентузіазму та любові до досліджень вони процвітають у таких видах спорту, як піші прогулянки, скелелазіння та гірські лижі.

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