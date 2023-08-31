Три знаки зодіаку досягнуть цілей, якщо носитимуть ці мінерали: Гороскоп на початок вересня

Таємнича енергія каміння та її вплив на знаки зодіаку

UAportal підготував гороскоп на початок осені для людей, народжених під знаками Рак, Скорпіон та Риби. Дізнайтеся про вплив аквамарину, рубіну та аметиста на ці знаки зодіаку, щоб була можливість повноцінно використовувати магію мінералів.

Рак

Кажуть, що аквамарин, ніжний блакитний камінь, викриває обман, зберігає дружбу та душевний спокій, а також полегшує мігрень, біль у шлунку та печінці. Люди, народжені під знаком Рака, можуть виявити приховані істини і набути ясності у своїх відносинах.

Мінерал допоможе зміцнити добробут, розкрити творчий потенціал та зберегти взаєморозуміння у відносинах. Також саме в цей період аквамарин допоможе Ракам успішно керувати стресом та підвищить рівень життєвої сили. Енергія каменю допоможе набути балансу і збереже емоційну гармонію.

Скорпіон

Рубін, відомий своїм глибоким червоним кольором, асоціюється з владою, досягненнями, геніальністю, творчістю та жагою до життя. Представники знаку зодіаку Скорпіон, швидше за все, відчують приплив енергії та пристрасті, маючи поряд цей мінерал. Ключовим моментом буде усвідомлення внутрішньої сили та скерування її на досягнення цілей.

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Рубін посилить творчі здібності, що дозволить впевнено та оригінально самовиражатися. Заохочується уважне ставлення до емоцій та використання їх як рушійної сили для позитивних змін. Вплив каменю дозволить людям долати труднощі та досягати значного прогресу у різних сферах життя.

Риби

Аметист, фіолетовий камінь, вважається каменем миру та рівноваги. Він несе енергію захисту та зберігає гармонію у душі. Люди, що народилися під знаком Риб, можуть опинитися в пошуках внутрішнього миру і спокою. На користь піде усамітнення та виділення часу для самоаналізу.

Енергія аметиста допоможе набути ясності серед хаосу і збереже відчуття рівноваги. Він стане помічником у посиленні інтуїції та уникненні ситуацій чи людей, які можуть порушити внутрішню гармонію. Рекомендується зосередитися на вихованні духовного добробуту та спокою у повсякденному житті.

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