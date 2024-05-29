Три знаки зодіаку повинні приготуватися до періоду спокою

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Скорпіона та Водолія на найближчий час. Ці знаки зодіаку можуть розраховувати на унікальний період спокою під впливом зірок, що дозволить відновити зв'язок із собою.

Близнюки

Близнюки – один із знаків зодіаку, який насолоджуватиметься несподіваним миром та спокоєм. У цей період Близнюки насолоджуватимуться моментами тиші та усамітнення та знайдуть втіху в самоаналізі та омолодженні.

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Скорпіон

Скорпіон, пристрасний та таємничий водний знак, також переживе непередбачений період спокою. Ця спокійна фаза дає Скорпіонам можливість уповільнитись, насолодитися справжнім моментом та набути рівноваги серед своїх інтенсивних емоцій.

Водолій

Для Водолія, новаторського та відкритого повітряного знаку, настане несподіваний період миру та спокою. У цей час Водолії можуть відключитися від зовнішнього світу, відновити зв'язок зі своїм внутрішнім "я" та набути інноваційних рішень.

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