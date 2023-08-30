Три знаки зодіаку мають бути готові до проблем: Гороскоп Таро на початок осені

UAportal підготував пророцтво Таро для трьох знаків зодіаку. Дізнайтеся, що карти приготували для людей, народжених під знаками Тельця, Діви та Козерога.

Телець

Трійка Мечів символізує розбите серце, скорботу та втрату. Ця карта заохочує зцілення, прийняття та подолання горя. Вона означає період емоційних потрясінь, але також пропонує можливість зростання та трансформації.

У цей час людям, народженим під знаком Тельця, слід зосередитись на турботі та любові до себе. Дозволити собі сумувати та переживати емоції важливо, але також необхідно пам'ятати, що зцілення можливе. Звернення за допомогою до близьких і заняття, що приносять радість і спокій, можуть допомогти в процесі лікування.

Діва

Місяць уособлює ілюзії, інтуїцію та підсвідомість. Карта радить бути обережними, оскільки речі можуть бути не такими, якими здаються. Для людей, народжених під знаком Діви, у цей період важливо довіряти інстинктам та покладатися на інтуїцію. Звертати увагу на тонкі знаки та послання Всесвіту дуже важливо.

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Рекомендується бути обережним у взаємодії з іншими та в прийнятті рішень, оскільки можуть бути приховані істини або оманливі ситуації. Виділення часу на самоаналіз та заглиблення у підсвідомість може принести ясність та розуміння ситуації.

Козеріг

Колесо Фортуни означає цикли, фатум та долю. Воно говорить про неминучі трансформації, злети та падіння в житті. Козерогам слід прийняти будь-які зміни, які відбуваються на їхньому шляху в цей час. Важливо довіряти природній течії життя та вірити у план Всесвіту.

Пам'ятати, що кожне закінчення веде до нового початку, дуже важливо. Рекомендується використовувати можливості, що виникають, і бути відкритими до нового досвіду. Необхідно вірити в те, що колесо обертається на вашу користь, навіть якщо не завжди так здається.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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