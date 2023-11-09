Три знаки зодіаку будуть налаштовані на спокій і зростання: Гороскоп на листопад

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Стрільців та Тельців. На ці знаки зодіаку чекає дивовижний період спокою та умиротворення.

Близнюки

Близнюки відкриють для себе внутрішній спокій і поглиблять своє розуміння через роздуми та особистісне зростання. На них чекає всеосяжний спокій, коли вони заглибляться у свої думки та емоції, набуваючи ясності в собі та в навколишньому світі.

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Стрілець

Стрільці знаходять втіху в тихих моментах і охоплені новонабутим почуттям спокою. На них чекає омолодження, яке допоможе відкрити нові перспективи для подальших авантюрних починань.

Телець

Тільці, з їх практичним характером, переживуть несподіваний зсув у бік безтурботності та внутрішнього спокою. Надання пріоритету турботі про себе закладе міцний фундамент, що дозволить їм долати труднощі із почуттям спокою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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