Три речі, які не слід ставити на холодильник: Корисні лайфхаки

На багатьох кухнях простір між холодильником і стелею часто стає спокусою використати його як додаткове місце для зберігання продуктів. Особливо в невеликих кухнях це може здатися практичним рішенням. UAportal розповів, що є певні предмети, які ніколи не повинні стояти зверху на холодильнику, оскільки це може призвести до небажаних наслідків.

Мікрохвильова піч

У багатьох сім'ях часто можна побачити мікрохвильові печі, розміщені на холодильниках. Однак розміщення мікрохвильовки на холодильнику може призвести до його пошкодження, особливо якщо між приладами немає вільного простору. Навіть якщо мікрохвильова піч має ніжки, вібрації від холодильника можуть призвести до падіння.

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Квітковий горщик

Хоча прямого негативного впливу від розміщення вазона на холодильнику немає, можуть виникнути проблеми з поливом рослин. Вода може просочуватися крізь отвори на дні горщика і пошкодити холодильник. Це може призвести до небажаних протікань або навіть вплинути на функціональність приладу.

Клітка з птахом

Пір'я може потрапити всередину холодильника, коли відчиняються дверцята, що може призвести до забруднення продуктів, які зберігаються всередині. Важливо приділяти першочергову увагу безпеці харчових продуктів і уникати будь-якого потенційного перехресного забруднення, переконавшись, що птах і його клітка розміщені подалі від холодильника.

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