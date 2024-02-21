Три прості способи заточити тертку за лічені хвилини

Потрібно швидко заточити тертку? UAportal поділився трьома простими та ефективними методами, завдяки яким ваша терка буде працювати, як нова, всього за кілька хвилин.

Лимон

Один зі способів заточити тертку передбачає використання лимона. Розріжте лимон навпіл і сильно потріть м'якоттю по тертці, щоб видалити залишки іржі, яка могла затупити леза. Потім тертку слід промити теплою водою і ретельно висушити. Такий підхід не тільки загострює тертку, але й залишає на ній свіжий цитрусовий аромат.

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Алюмінієва фольга

Ще один спосіб заточити тертку – за допомогою алюмінієвої фольги. Шматок алюмінієвої фольги зминається і розтирається по поверхні терки в різних напрямках, слугуючи абразивом для загострення лез. Після цього промийте тертку теплою водою, а залишки фольги видаліть за допомогою щітки.

Паста з соди

Для більш глибокого очищення і заточування слід приготувати пасту з харчової соди і води. М'якою щіткою або ганчіркою нанесіть цю суміш на тертку, зосереджуючись на ділянках з найбільшою кількістю залишків і затупленими краями. М'які абразивні властивості харчової соди допомагають видалити стійкі часточки продуктів і плям, тим самим загострюючи тертку в процесі роботи. Потім її слід промити в теплій воді і повністю висушити перед використанням.

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