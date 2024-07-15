Три пари знаків зодіаку, які мають божевільні стосунки

Під час пошуку ідеальної пари зазвичай люди намагаються знайти довгоочікувану гармонію у стосунках. Проте нерідко люди вважають, що рецепт ідеального побачення записаний у зірках.

Тому не дивно, що згідно з проведеним дослідженням, 25 % шукачів нових стосунків звертають пильну увагу на знак зодіаку потенційного партнера. Про те, що одні знаки більш бажані, ніж інші і якого чоловіка жінки найбільше бояться в пошуках кохання йдеться у матеріалі Kobieta.WP .

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Овен

Чоловіки цього знаку мають вибухову репутацію, адже вони запальні і імпульсивні, тому до знайомств з ними ставляться з обережністю. Щоправда, цей знак не має репутації романтичного коханця, а як справжній представник стихії Вогню він може здатися запальним і нетерплячим. Адже ці чоловіки діють швидко й імпульсивно, а також уперто, що робить їх непростим партнером. Крім того, люди, народжені під цим знаком, надзвичайно чесні і завжди говорять вголос те, що думають, що, ймовірно, не полегшує романтичні стосунки, адже на цьому етапі більш бажані компліменти та солодка брехня.

Стрільці і Леви

Ці знаки зодіаку – яскраві представники Вогню, причому чоловіки, народжені під знаком Стрільця, зазвичай вважаються безтурботними і не дуже стурбованими матеріальними питаннями. Кредо їхнього життя - що "легко прийшло, легко пішло". Водночас зодіакальні Леви, навпаки, користуються заслуженою репутацією божевільних, а також можуть бути вкрай деспотичними. Це призводить до того, що вони завжди хочуть вирішувати все, а зараз уже не ті часи. Тому й не дивно, що дами не хочуть зустрічатися з тираном.

Риби та Водолій

Астрологи зауважують, що жінки, для яких знак Зодіаку відіграє важливу роль, найчастіше зустрічаються саме з представниками цих знаків. Пояснення цьому досить проте, адже ці знаки вважаються найбільш чутливими, чуйними, романтичними і спокійними. Виявляється, що Риби забезпечують розваги на найвищому рівні, а з Водолієм можна цікаво обговорити будь-яку тему. Тому не має нічого дивного у тому, що жінки також дуже охоче вибирають собі партнерів з одним знаком зодіаку. Крім того, у цих знаків зодіаку також багато спільних рис характеру, що полегшить життя не тільки на початку знайомства.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаків, які обожнюють працювати.

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