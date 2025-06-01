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Три начинки для найсмачніших сендвічів

Володимир Ярославський

Три начинки для найсмачніших сендвічів
Три начинки для найсмачніших сендвічів

ТРИ СМАЧНЮЧІ СЕНДВІЧІ 

 Сендвіч з тунцем на 2 шт:

Тунець у власному соці - віджатий, 100 г

Яйце варене - 1 шт

Майонез - 70 г

Цибуля зелена - 3 стебла

Кріп свіжий - 3 гілки

Огірок маринований - 50 г

Гірчиця в зернах - 1 ч. л.

Гірчиця "м’яка" - 1 ч. л.

Сіль - за смаком

Листя салату - 4 шт

Хліб - 4 шматки, Британський класичний з молоком

 Сендвіч з авокадо на 1 шт:

Хліб - 2 шматки, Королівський мультизлаковий

Авокадо - 1/2 шт

Сир чедер червоний - 1 слайс (або крем-сир)

Шинка - 2 слайси

Мікрогрін редиски - 10 г

Яйця - 2 шт

 Кацу-сендвіч на 2 шт:

Філе курячого стегна - 2 шт

Сіль, перець

Борошно

Яйце  для л’єзону

Сухарі панко - 50 г

Олія - для фритюру

Гірчиця в зернах - 20 г

Майонез - 50 г

Капуста молода - 150 г

Хліб - 4 шматки, Британський класичний

Соус барбекю - 80 г

Сік лайма або юдзу - 5 г

Джерело:instagram.com

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