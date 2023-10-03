Трьом знакам зодіаку слід підготуватися до змін у способі життя: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів та Риб, які можуть зіткнутися з несподіваними змінами у побуті або способі життя у жовтні.

Близнюки

Близнюки можуть зіткнутися із необхідністю переїхати або внести значні корективи у свою життєву ситуацію. Цей знак зодіаку відомий своєю адаптивністю та універсальністю, що стане в нагоді в цей перехідний період. Важливо залишатися неупередженими та гнучкими.

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Терези

Будучи вродженими дипломатами, Терези можуть опинитися в ситуаціях, коли потрібно залагоджувати конфлікти або йти на компроміси у своїх життєвих домовленостях. Цей знак зодіаку цінує гармонію та рівновагу, і для підтримки цих якостей у їхньому будинку чи способі життя можуть знадобитися творчі рішення.

Риби

Відомі своєю інтуїтивною та емпатичною натурою, Риби можуть потребувати змін у своєму життєвому середовищі, щоб краще підтримувати свій емоційний добробут. Вони також можуть зазнавати змін у своєму розпорядку дня або звичках, що вимагатиме від них адаптації та пошуку нових способів вирощувати своє внутрішнє "я".

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