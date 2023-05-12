Трьом знакам зодіаку варто звернути увагу на сім'ю цими вихідними

UAportal підготував гороскопи для трьох знаків зодіаку – Діви, Стрільця та Терезів на 13-14 травня. Цими вихідними важливо приділити час сім'ї.

Діва

Цими вихідними для Дів на перший план виходить сім'я. Ви можете опинитися у ролі посередника між членами сім'ї, що стане перевіркою ваших дипломатичних здібностей. Ваше вміння ефективно спілкуватися допоможе вирішити конфлікти та згуртувати всіх.

Не забувайте уважно вислуховувати всі сторони та не приймайте нічию. Ваше терпіння та розуміння будуть гідно оцінені, і ви станете героєм дня.

Стрілець

Стрільців чекають на вихідні, коли вони зможуть провести час із сім'єю. Ви можете згадати старі добрі часи та створити нові спогади з близькими людьми.

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Вплив Сонця принесе тепло та позитив у ваші сімейні стосунки, і ви відчуєте подяку за людей у вашому житті.

Терези

Завдяки впливу Урану сімейні стосунки Терезів у ці вихідні можуть бути непередбачуваними. Ви можете опинитися в центрі сімейних конфліктів, що може емоційно виснажити вас.

Пам'ятайте, що потрібно залишатися на землі і не брати на себе чужий тягар. Встановіть здорові кордони та зробіть пріоритетом свій добробут.

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