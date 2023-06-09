Трьом знакам зодіаку слід звернути увагу на гроші

UAportal підготував гороскоп на 29 травня – 4 червня для Лева, Терезів та Скорпіона. Цим знакам не слід витрачатися, інакше можна втратити всі гроші.

Лев

Оскільки Сатурн знаходиться у Леві, на цьому тижні ви можете мати справу з деякими фінансовими проблемами. Можливо, вам доведеться переглянути свій бюджет та звички, щоб не допустити перевитрати коштів. Однак не дозволяйте цьому засмучувати вас, оскільки працьовитість та наполегливість зрештою призведуть до фінансової стабільності.

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Терези

Нептун у Терезах може призвести до кількох несподіваних витрат цього тижня. Хоча це може завдати удару по вашому гаманцю, не засмучуйтеся. Ваша фінансова інтуїція підкаже правильне рішення для інвестицій, і незабаром ваші фінанси повернуться до потрібної колії.

Скорпіон

Плутон у Скорпіоні принесе вам фінансове зростання та успіх цього тижня. Ви можете отримати несподіваний грошовий прибуток і це ідеальний час для великих інвестицій, про які ви давно подумували. Однак не допускайте надмірних витрат і не забувайте відкладати кошти на чорний день.

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