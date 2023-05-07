Трьом знакам зодіаку пощастить у коханні 7 травня

UAportal підготував гороскоп, присвячений темі кохання та стосунків на неділю 7 травня. Що зірки приготували для Лева, Рака та Овна у серцевих справах.

Лев

Лев, оскільки Марс знаходиться у вашому знаку, у ці вихідні вам пощастить більше за всіх, коли йдеться про кохання та стосунки. Зірки склалися на вашу користь, і ви, швидше за все, зустрінете когось особливого або переведете свої відносини на новий рівень.

Довіряйте своїм інстинктам та будьте відкриті для нових можливостей. Незалежно від того, самотні ви або перебуваєте у серйозних відносинах, ці вихідні – ідеальний час, щоб висловити свої почуття і дати зрозуміти партнеру, як багато він для вас означає.

Рак

Юпітер у вашому знаку, Раку, принесе щастя та гармонію у ваше любовне життя у ці вихідні. Ви можете випробувати нове почуття близькості та емоційної відкритості зі своїм партнером. Якщо ви самотні, це чудовий час для того, щоб проявити себе та познайомитися з новими людьми.

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Ви можете зустріти людину, яка поділяє ваші цінності та розуміє вас на глибшому рівні. Довіртеся Всесвіту і вірте, що все складеться на вашу користь.

Овен

Сатурн у вашому знаку приносить Овнам почуття стабільності та відповідальності у серцевих справах. Ці вихідні ви, швидше за все, зосередитеся на побудові тривалих і значущих відносин. Якщо ви перебуваєте в серйозних відносинах, ви можете зробити наступний крок до шлюбу або створення сім'ї.

Якщо ви самотні, то це гарний час для роботи над собою та особистісного зростання. Зосередьтеся на тому, щоб стати кращою версією себе, і кохання знайде вас, коли прийде час.

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