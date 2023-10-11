Трьом знакам зодіаку потрібно готуватися до впливу ретроградних планет: Гороскоп на жовтень

Пріоритетність спілкування, турботи про себе та інтуїції під час ретроградного впливу

Uaportal розкриває цінну інформацію про вплив ретроградних планет Нептуна, Юпітера та Сатурна на Близнюків, Терезів та Риб у жовтні. Дізнайтеся, як спілкування, турбота про себе та інтуїція відіграють вирішальну роль у їхньому житті.

Близнюки

Ретроградні планети Нептун, Юпітер і Сатурн значно впливають на ваш знак зодіаку. Цей вплив може призвести до плутанини та невизначеності з приводу майбутніх планів. Рекомендується не розпочинати нові проєкти у цей час. Довіряйте своїм інстинктам і покладайтеся на свій інтелект, щоб приймати правильні рішення.

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Терези

Ретроградні планети Нептун, Юпітер і Сатурн дуже впливають на ваш знак. Ці планетарні рухи можуть призвести до проблем у відносинах та партнерстві. Подумайте про свої емоційні потреби та постарайтеся знайти баланс між особистими бажаннями та потребами оточуючих.

Риби

Ретроградні планети Нептун, Юпітер та Сатурн впливатимуть на ваш знак. Ви можете почуватися емоційно пригніченими та вразливими через ці космічні дії. Приділіть пріоритет турботі про себе та виділіть час для перезаряджання. Довіряйте своїй інтуїції та прислухайтеся до своїх снів та внутрішнього голосу.

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