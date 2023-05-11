Трьом знакам варто проявити терпіння: Гороскоп на 11 травня для Овна, Тельця та Близнюків

UAportal підготував гороскопи для Овна, Тельця та Близнюків на 11 травня. У цей день слід чекати на перешкоди.

Овен

Овни, ви можете виявити, що вас тягне до художніх занять або вивчення нових хобі. Це добрий день, щоб висловити себе творчо і дати волю уяві. Ви можете зіткнутися з деякими перешкодами, але з вашою природною рішучістю зумієте їх подолати.

Можливо, вам доведеться виявити терпіння і почекати, поки все розвиватиметься природним чином, а не форсуватиме події. Вірте, що все вийде свого часу.

Телець

Тільці довіряйте своїм інстинктам і прислухайтеся до внутрішнього голосу. У вас може бути сильне почуття того, що для вас правильно, і дуже важливо дотримуватися своєї інтуїції. Ви також можете виявити, що спілкуєтеся з іншими людьми на більш глибокому рівні.

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Тільці можуть побачити певний прогрес. Можливо, це не буде значною зміною, але все ж таки це крок у правильному напрямку. Продовжуйте рухатися вперед, і врешті-решт ви досягнете своєї мети.

Близнюки

Близнюки, можливо, захочеться спробувати щось нове або дослідити незвідані території. Це чудовий день для того, щоб прийняти зміни та піти на ризик. Будьте неупереджені та готові вчитися на новому досвіді.

Близнюки можуть зіткнутися з деякими труднощами. Це може бути не найкращий день для прийняття важливих кар'єрних рішень чи значних дій. Витратьте час на обдумування своїх цілей, перш ніж робити якісь серйозні кроки.

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