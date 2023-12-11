На трьох знаків зодіаку чекає емоційна нестабільність: гороскоп на 11-17 грудня

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Терезів та Водолія на 11-17 грудня. Дізнайтеся про емоційну рівновагу та стабільність цих трьох знаків.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків на цей період висвітлює мінливі емоції, які відчувають люди, народжені під цим знаком. Турбота про себе та пріоритетності емоційного благополуччя стають вирішальними. Заняття радісними справами та догляд за собою можуть сприяти підвищенню емоційної стабільності.

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Терези

Для Терезів гороскоп підкреслює важливість емоційної рівноваги та стабільності в цей період. Емоційна енергія Терезів може змінюватися, що призводить до необхідності підтримувати рівновагу. Для подолання емоційних викликів та підтримки внутрішньої гармонії рекомендується заземлити себе та використовувати усвідомлені практики.

Водолій

Згідно зі своїм гороскопом, у цей період Водолії можуть очікувати підвищеної емоційності. Надання пріоритету психологічному благополуччю та участь у заходах, що сприяють миру та спокою, сприятимуть досягненню стабільності. Упор на турботу про себе та пошук підтримки з боку близьких може сприяти емоційній рівновазі.

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