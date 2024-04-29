На трьох знаків зодіаку чекає прорив у сфері здоров'я: гороскоп на Страсний тиждень

UAportal підготував гороскоп на Страсний тиждень 29 квітня – 4 травня для Овна, Тельця та Близнюків. Дізнайтеся, як зірки допоможуть цим знакам зодіаку покращити своє здоров'я.

Овен

Овни, відомі своєю рішучістю та сміливістю, відчують значні прориви у своєму психічному здоров'ї. Вони активно прийматимуть зміни, відпускаючи старі шаблони, які більше їм не служать. Завдяки підвищеній самосвідомості та стійкості Овни працюватимуть над покращенням свого загального благополуччя, що призведе до глибокої трансформації.

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Телець

Стабільні та практичні Тельці готові до прориву у сфері психічного здоров'я. Вони протистоятимуть застарілому емоційному багажу та будуть більш відкриті для пошуку професійної допомоги. Надаючи пріоритет емоційному благополуччю, Тельці поступово вивільнять відкладені емоції, зміцнюючи своє психічне здоров'я та сприяючи особистісному зростанню.

Близнюки

Близнюки відчують прорив у сфері психічного здоров'я. Прагнучи рівноваги та гармонії, Близнюки надаватимуть пріоритет заходам для догляду за собою, щоб сприяти розумовій ясності та спокою. Залучення до практики усвідомленості, таких як медитація та ведення щоденників, врівноважить Близнюків, що дозволить їм підтримувати здоровий психічний стан.

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