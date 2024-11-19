Традиційна страва західноукраїнської кухні: лиганці з бринзою

Це традиційна страва західноукраїнської кухні.

Історія лиґанців пов’язана з гірськими районами, де місцеві господині вигадували прості, але ситні страви, що не вимагали дорогих інгредієнтів. Це одна з таких страв. Її, до речі, можна подати як гарячу закуску чи основну страву.

Інгредієнти:

• Картопля відварена —800 г;

• Молоко — 50 г;

• Крохмаль кукурудзяний — 400 г;

• Сіль, перець —на смак;

• Яйця курячі — 1 шт;

• Бринза — 150 г;

• Цибуля ріпчаста для засмажки — 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Відварену попередньо картоплю натерти на мілку тертку.

2. Додати яйце, молоко, сіль.

3. Додавати частинами крохмаль та замішувати тісто, щоб воно тримало форму.

4. Бринзу розімʼяти виделкою.

5. Сформувати ковбаски та нарізати на частини. Кожен шматочок розтягнути в руці та сформувати лиґанці з бринзою.

6. Варити в підсоленій воді по 3-5 хвилин, залежно від розміру.

7. Подавати з цибулею та сметаною.

Чи готують лиґанці у вашому регіоні? І як ви називаєте цю страву?