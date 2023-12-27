Той-тер'єр проти чихуахуа: Яка різниця в породах собак

І той-тер'єр, і чихуахуа є популярними породами собак малих розмірів, кожна з яких має унікальні характеристики та якості. UAportal розповідає про їхні відмінності за розміром, темпераментом, потребами у фізичних навантаженнях, вимогами до догляду та здатністю до дресирування.

Розмір

Той-тер'єр трохи більший за чихуахуа. Зазвичай, він важить до 3 кілограмів, а чихуахуа – від 1,5 до 3 кілограмів. З точки зору зросту, той-тер'єр становить приблизно 20-27 сантиметрів, тоді як чихуахуа трохи нижчий – 15-23 сантиметри.

Темперамент

І той-тер'єр, і чихуахуа відомі своїми впевненими та енергійними характерами. Однак той тер'єр часто описується як більш перебірливий у формуванні близьких стосунків і може насторожено ставитися до незнайомців, тоді як чихуахуа, як правило, більш ласкавий і товариський з новими людьми і тваринами.

Потреба у фізичних навантаженнях

Коли справа доходить до фізичних вправ, той-тер'єр, як правило, трохи енергійніший і потребує регулярної фізичної та розумової активності, щоб залишатися щасливим і здоровим. З іншого боку, чихуахуа може задовольнятися мінімальними фізичними навантаженнями і підходить для життя у квартирі.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Вимоги до догляду

Як той-тер'єр, так і чихуахуа мають мінімальні потреби у догляді. За їхньою короткою шерстю легко доглядати, і вони потребують лише періодичного розчісування та купання. Однак чихуахуа може вимагати більше уваги до догляду за зубами через меншу будову щелепи.

Дресирування

І той-тер'єр, і чихуахуа – розумні собаки, які добре піддаються дресируванню, але чихуахуа може бути більш впертим і незалежним у своїй поведінці. Той-тер'єр, як правило, краще піддається дресируванню і прагне догодити своєму господареві.

Важливо зазначити, що здатність до дресирування кожної собаки може залежати від ранньої соціалізації та послідовних тренувань, які проводять власники.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!