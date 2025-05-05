Тортилья з фореллю та томатами на сніданок: швидкий рецепт

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо корисний, смачний та збалансований сніданок - тортилью з фореллю, томатами черрі та вершковим сиром. Готується все легко та швидко. Впевнена, цей сніданок стане вашим улюбленим, до того ж, начинку можна змінювати за вподобаннями.

Тортилья з фореллю та томатами

1 тортилья

100 г форелі (відварної індички)

2 яйця

5-6 томатів черрі

1 ст. л. вершкового сиру

сіль (за смаком)

рукола

рафінована рослинна олія (для смаження)

Усім смачного.