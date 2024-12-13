Торт ''Смерекова хата'': рецепт з дитинства

Смерекова хата.

Зимова вишня.

Це смак дитинства, коли бабуся з вечора готувала, а ранком я чекав шматочок, дуже чекав, бо сестричка та братик отримували першими, а потім, бо старший і мав бути терплячим.

До рецепту:

Начинка

900г вишня без кісточок

70г цукру

50г кукурудзяного крохмалю

Тісто

200г сметани 20%

200г масла 82.5%

70г цукру

400г борошна

8г розпушувача

Крем

550г сметани 20%

180-200г цукру

350г вершки 35%

70г шоколаду

Готуємо:

у розморожену вишню додаю цукор та крохмаль, постійно перемішую, доводжу до кипіння та до загущення суміші і ставлю її на балкон охолодитись.

мʼяке масло змішую зі сметаною та цукром і збиваю, додаю борошно з розпушувачем, швидко замішую тісто і охолоджую добре з годину.

тісто ділю на 5 частин - приблизно по 170г , кожну частину валкую на пергаменті, додаючи трішки борошна; розміром десь 28 на 23 см - я підкладаю під пергамент лист А4 роблю трішки коротше і трішки ширше ! І потім ділю ще на 3 полоски.

на кожну полоску викладаю біля 60г начинки - буквально товщиною в 1 вишню, згортаю у трубочку, добре защипую шов, і швом вниз кладу на деко через пергамент.

вийде 15 трубочок, випікаю при температурі 210 градусів 15-16 хвилин, дуже не румʼяню, як тільки тісто починає тріскатись від киплячої начинки - виймаю з духовки, і трохи зтискаю, "формую" трубочки, щоб були рівніше і вище. Добре охолоджую!

у сметану додаю цукор, перемішую, НЕ ЗБИВАЮ, за 10 хв цукор розтане. Вершки збиваю у полотну піну і в 3 прийоми додаю у сметану. Крем виходе досить густий. При бажанні можна додати пару крапель лимонного соку.

на дно форми кладу трохи крему.

Більш тонкі трубочки на низ, кожен шар змащую кремом і все добре кремом замазую. І на ніч на балкон.

Зранку можна посипати тертим шоколадом, або узяти 70г шоколаду додати 55г вершків, змішати, прогріти і полити торт ганашом.

Це досить кропітка праця, але це дуже смачно!

Куштувати такий тортик?

Обіймаю.