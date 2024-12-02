Торт ''Монастирська хата'': рецепт смаколика з дитинства

Впевнена, що цей тортик куштували усі. Він має неповторний смак.. Лише уявіть, ніжне, тонке тісто, вишня, яка надає торту приємну кислинку та соковитість в поєднанні з солодким сметанним кремом. Це надзвичайно смачно!

Любите цей тортик? Яку назву має цей десерт у вашій родині?

Тісто:

200 г вершкового масла (мʼяке, 82%)

200 г сметани (10-20%)

5 г соди

1 г солі

400 г борошна

Змішайте в мисці: сметану, соду, сіль, вершкове масло .

Додайте борошно, замісіть тісто.

Розділіть на 6 частин, оберніть харчовою плівкою, відправте в холодильник на 2 год.

Вишнева начинка:

1 кг вишні

100 г цукру

100 г кукурудзяного крохмалю

Відправте в сотейник вишню, цукор та кукурудзяний крохмаль.

При постійному помішуванні доведіть до кипіння. Кип’ятіть 1 хвилину, зніміть з плити.

Перекладіть у миску, накрийте плівкою "в контакт". Охолодіть.

Крем:

500 г сметани (20-30%)

200 мл вершків

200 г цукрової пудри

цедра 1 лимона

Об’єднайте сметану, цукрову пудру, лимонну цедру.

Збийте вершки до м’яких піків, відправте їх до сметани, делікатно перемішайте.

Накрийте крем плівкою "в контакт" і приберіть у холодильник на 1 год.

Сформуйте коржі:

Увімкніть духовку на 180°.

Витягніть тісто з холодильника, залиште на 20-30 хв.

Розкотіть тісто у вигляді стрічки довжиною 50 см та шириною 8-9 см.

Перекладіть начинку в кондитерський мішок і викладіть посередині вздовж стрічки з тіста.

Накрийте начинку тістом зверху, стик підверніть, щоб вийшла ковбаска. Заверніть її по спіралі у вигляді равлика.

Сформуйте ще одну таку ж "ковбаску" з начинкою, продовжуйте викладати її по спіралі - діаметр не більше 18 см.

Відправте випікатися в розігріту духовку на 25-30 хвилин.

Приготуйте ще два такі ж коржі.

Дайте коржам охолонути.

Сформуйте торт:

Помістіть у кільце діаметром 20 см перший корж, змастіть його зверху кремом. Далі так само викладіть ще 2 коржі і теж змастіть їх кремом.

Зніміть кільце, обмажте торт кремом.

Відправте торт в холодильник на 5-6 год.

Задекоруйте торт тертим шоколадом.

Смачного!